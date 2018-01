Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup, relateaza site-ul postului France 24.

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis luni ca SUA va ramane liderul mondial in explorarea spatiala si ca a inceput un proces de a-i trimite inapoi pe Luna pe astronautii americani, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Donald Trump va anunța azi ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului și ca vor muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, gest care va declanșa, foarte probabil nemulșumirea Orientului Mijlociu.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, iși va anunța miercuri așteptata decizie asupra recunoașterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului și a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Sarah Sanders…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. Nu ar fi pentru prima data cand un lider PSD ramane fara viza, lui Adrian Nastase fiindu-i retrasa dupa o condamnare de fond intr-unul dintre dosare.

- Fotografiile difuzate joi surprind pregatirea lansarii și diverse imagini ale proiectilului din timpul ascensiunii, precum și un Kim Jong-Un surazator care observa evenimentul atat de afara, cat și de la un post de control. Liderul nord-coreean s-a aratat "foarte emoționat" și "satisfacut"…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a oferit duminica serviciile de mediator in disputa dintre China și Vietnam asupra imparțirii apelor teritoriale din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Trump a susținut la Hanoi o conferința de presa, înainte de a pleca spre…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vizitat statul american Hawaii. Cu toate acestea, el nu a fost intimpinat cu o primire calduroasa traditionala asociata cu insula, scrie Independent. Presedintele a fost acolo sa viziteze Pearl Harbor si unul din propriile sale hoteluri, iar protestele…

- Presedintele American a ajuns în Japonia, sâmbata seara târziu, vizita facând parte din seria de 13 oficiale din cadrul acestui turneu în Asia, scrie CNN. Donald Trump va vizita Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine. Este cel mai lung turneu în…

- Multiple surse citate de AFP indica faptul ca tentativele de manipulare politica de interese cu legaturi la Moscova pe retele de socializare in timpul campaniei alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite au fost cu mult mai vaste decat s-a estimat initial. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Coreea de Nord mai are doar câteva luni pâna când va avea capacitatea de a lovi solul american cu arme nucleare, este concluzia CIA. În timp ce Phenianul ar putea apela la un tir de rachete sau la un test nuclear, îngrijorarea creste si pe tema arsenalului neconvențional…

- Marti seara, doi tineri au fost impuscati mortal intr-un campus universitar din sudul SUA. Atacatorul inca nu a fost arestat de politie, conform autoritatilor, citate de Le Figaro și preluat de Mediafax . Schimbul de focuri a avut loc in fata unui dormitor comun al Universitatii Grambling din statul…

- Scopul principal al imixtiunii Kremlinului in alegerile din Statele Unite a fost inflamarea tensiunilor sociale, o strategie similara cu cea a lui Donald Trump, scrie Cass Sunstein, cunoscut autor in filosofia politica si in domeniul jurisprudentei, fost oficial in administratia Obama, intr-un editorial…

- „Principala noastra eroare a fost ca am avut o încredere mult prea mare în voi. Voi ati interpretat încrederea noastra ca o slabiciune si ati exploatat acest fapt”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul unui interviu televizat organizat de membrii ai mediului…

- Comitetul de Urgența Contra Exercițiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului, a criticat mobilizarea de catre Washington in jurul peninsulei a unor active strategice nucleare, releva o informație difuzata de agenția nord-coreeana de stat KCNA.Pentagonul a desfașurat portavionul cu…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, dupa cateva ore dupa ce senatorul John McCain l-a repudiat pe Trump, i-a transmis republicanului din Arizona sa “fie atent”, deoarece intr-un anumit moment va “lupta”, potrivit CNN Politics.

- Inainte ca Administratia Barack Obama sa aprobe in 2010 un acord controversat care a oferit Moscovei control asupra unor largi cantitati de uraniu american, FBI adunase dovezi substantiale ca oficiali din industria de profil rusa erau implicati in acte de coruptie, extorsiune si spalare de bani menite…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat luni Cuba de incidentele soldate cu imbolnavirea a cel putin 22 de membri ai corpului diplomatic american de la Havana, in ultimele luni. "Sunt convins ca Cuba este raspunzatoare. Da, cred asta. Si este un atac neobisnuit, dupa cum stiti", le-a…

- Seriale americane se intorc impotriva lor. Rușii care au acționat in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite pentru a influența rezultatul in favoarea lui Donald Trump au avut obligatoriu de studiat producția "House of Cards" in ordine sa iși

- Donald Trump este din nou ironizat de presa americana dupa ce a declarat ca s-a intalnit cu ”președintele Insulelor Virgine”, care este de fapt, chiar el, insulele aparținand de Statele Unite. Președintele SUA l-a numit pe guvernatorul Insulelor Virgine americane ”președinte” in timpul unui discurs…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite în Coreea de Nord, întrucât ar avea "consecinte devastatoare", afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat Agentiei France-Presse, citat de Mediafax. Referindu-se…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost informat marti de echipa sa de securitate nationala asupra "unei serii de optiuni" de raspuns la amenintarile Coreei de Nord, in fata unei eventuale agresiuni, transmite EFE.Dupa cum a informat intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe, potrivit Mediafax.…

- Planurile de actiune elaborate de Coreea de Sud impreuna cu Statele Unite in eventualitatea unui razboi se numara printre documentele clasificate furate de hackeri nord-coreeni, transmite AFP. Advertisement Ziarul Chosun Ilbo scrie, citand un deputat din cadrul Partidului Democrat, aflat la putere,…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, trateaza functia ca pe o emisiune televizata, iar amenintarile sale împotriva altor tari ar putea înscrie Statele Unite "pe drumul spre al III-lea Razboi Mondial", acuza senatorul republican Bob Corker, presedintele Comisiei pentru…

- Cu amenintarile sale împotriva anumitor tari, presedintele american, Donald Trump, risca sa puna Statele Unite „pe drumul celui de-al treilea razboi mondial”, a afirmat influentul senator republican Bob Corker, citat de cotidianul New York Times (NYT), scrie AFP. „Ma…

- Donald Trump a publicat pe Twitter doua mesaje despre relațiile dintre Statele Unite și Coreea de Nord, afirmand ca „va merge un singur lucru” in ceea ce privește problema nord-coreeana. Liderul de la Casa Alba nu a precizat insa la ce anume se refera, relateaza Reuters. „Președinții și administrațiile…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ziariștilor acreditați la Casa Alba ca are o relație buna cu secretarul de stat Rex Tillerson, deși acesta ar putea fi mai dur, informeaza Reuters. Cu câteva zile în urma, televiziunea NBC a relatat ca Tillerson l-a…

- Prietena atacatorului din Las Vegas susține ca ea nu știa nimic din planul funest al lui Stephen Paddock, care a ucis duminica 58 de oameni și a ranit alți 489, unii dintre aceștia din urma primind miercuri vizita președintelui american, Donald Trump, transmite AFP. Foto: (c) Las Vegas Metropolitan…