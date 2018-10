Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…

- Donald Trump il va primi joi pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, a carui plecare este adusa in discutie cu insistenta dupa publicarea unor informatii potrivit carora ar fi sugerat in 2017 indepartarea de la putere a presedintelui american pentru incapacitatea de a guverna, transmite…

- Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general al SUA si responsabil de activitatea comisiei Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, isi va prezenta demisia, iar presedintele Donald Trump o va acceptat, afirma surse citate de presa americana.

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme ca declaratiile pe care le-ar face in audierile Comisiei speciale care ancheteaza cooperarea cu Rusia ar putea conduce la acuzatii privind marturie mincinoasa, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump crede ca investigatorii ar putea compara…

- Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press, conform mediafax. In negocierile privind…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut secretarului sau al Justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016, care-i afecteaza presedintia, relateaza AFP. Apreciind ca ancheta este subminata de conflicte de interese ale procurorului…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Paul Ryan, a afirmat joi ca se opune incercarii unor colegi de partid de a-l destitui pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile din 2016, relateaza AFP preluata de agerpres.…