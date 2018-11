Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat din nou, luni, ca Osama ben Laden, ucis de un comando american in Pakistan in mai 2011, ar fi trebuit sa fie capturat mult mai devreme, atacandu-si predecesorii si Pakistanul, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica pentru Fox News ca nu va interveni daca Matthew Whitaker, procurorul general interimar al SUA, va decide sa limiteze ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller privind imixtiunile electorale ruse.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca incearca mereu sa spuna adevarul, atunci cand poate, desi presa si oponentii l-a acuzat de mai multe ori pe liderul de la Casa Alba ca minte si distorsioneaza adevarul, relateaza postul BBC, citand ABC News.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca fostul sau avocat Michael Cohen a mintit atunci cand a marturisit ca el i-a cerut sa incalce legea in perioada in care a lucrat pentru el, relateaza Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit asupra ideii evocate miercuri, privind solutia "celor doua state" in conflictul israelo-palestinian, afirmand ca el ar accepta si un singur stat, daca partile sunt de acord.Donald Trump a declarat miercuri, la intalnirea cu premierul Israelului, Benjamin…