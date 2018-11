Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a lansat luni un nou atac la adresa presei, la o saptamana de la violențele de dinaintea alegerilor intermediare din SUA, argumentand ca informațiile ”false” au contribuit la furia din țara și declarand ca presa este ”adevaratul inamic al poporului”, relateaza AP…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP preluata de Agerpres "Guvernul federal desfasoara…

- Președintele american, Donald Trump, va susține miercuri o conferința de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, a informat marți purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Presedintele american Donald Trump va sustine miercuri o conferinta de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a informat marti purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul irlandez a comunicat ca vizita lui Donald Trump in Irlanda programata in noiembrie a fost amanata din cauza unor probleme legate de program. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, pare sa contrazica acest lucru, specificand ca o decizie nu a fost luata inca, scrie The Guardian,…

- Un sondaj realizat recent de compania Ipsos indica faptul ca 48% din simpatizanții Partidului Republican sunt de acord cu președintele SUA, Donald Trump, ca "presa este dușmanul poporului", informeaza site-ul cotidianului The Independent, conform Mediafax.De asemenea, peste 4 din 10 simpatizanți…