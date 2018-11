Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca dispune de inregistrarea uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, insa nu vrea sa o asculte deoarece continutul sau este 'foarte violent', relateaza AFP. 'Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru…

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care parea sa piarda lupta cu bogatul regat al Arabiei Saudite, s-a trezit intr-o postura de forța dupa scandalul declanșat de asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi - un critic al Riadului - in consulatul saudit din Istanbul, noteaza editorialistul specializat…

- Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA. Pe de alta parte, televiziunea saudita a anunțat ca jurnalistul a fost murit in urma unei incaierari care a avut loc in consulat și in care au fost implicat cel…

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…