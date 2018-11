Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o saptamana dupa ce l-a demis pe ministrul justitiei, care s-a recuzat in acest dosar, informeaza…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in zilele de 8 si 9 noiembrie, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a aflat in Statele Unite ale Americii, unde a participat la Reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne. Reuniunea din Washington, gazduita…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut o intrevedere, la Washington, cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul reuniunii ministeriale UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne, informeaza sambata MAI, intr-un

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni ca are o "relatie foarte buna" cu Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general al SUA si responsabil de activitatea comisiei Robert Mueller, semnaland ca nu intentioneaza sa il demita, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…