- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu vor accepta acest plan, informeaza site-ul postului BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a negat, vineri, folosirea unor cuvinte ofensatoare la adresa unor state furnizoare de imigranti precum Haiti, El Salvador si tarile africane, relateaza site-ul BBC News.

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Un barbat din SUA a fost inculpat pentru ca ar fi amenintat sa-l asasineze pe presedintele american Donald Trump in timpul vizitei efectuate de acesta in statul Utah pe data de 4 decembrie, informeaza site-ul de stiri Politico.com.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat autoritatile iraniene ca "lumea urmareste" protestele fata de problemele economice si coruptie, îndemnând regimul de la Teheran sa respecte drepturile cetatenilor, noteaza Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, a ironizat vineri teoria incalzirii globale, afirmand ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor extrem de scazute.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim i-a reprosat miercuri lui Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului, si ca a determinat sute de crestini sa-si anuleze vizita, relateaza AFP. Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa,…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban face un anunț intersant, in contextul politic actual, legat de respingerea in spațiul public a demersului PSD de modificare a legilor justiției și a masurilor fiscale recent adoptate. El spune ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, pentru ca PSD nu mai are…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat. Mai mult, liderul…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN, scrie news.ro.Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: "Guvernul…

- Zile dificile pentru presedintele american. Avocatul lui Donald Trump i-a sarit astazi in ajutor. Sustine ca el si nu presedintele ar fi postat un mesaj incriminator pe contul de twitter al liderului de la Casa Alba. Este vorba de mesajul in care Donald Trump lasa sa se inteleaga faptul ca ar fi stiut…

- Fostul presedinte american Barack Obama s-a intalnit in weekend cu Emmanuel Macron, pe care l-a sustinut in cursa la Elysee, si a reafirmat impreuna cu fostul presedinte francez Francois Hollande importanta Acordului de la Paris privind lupta impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, conform…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele SUA Donald Trump și-a atras, din nou, critici dupa ce a facut, la un eveniment dedicat veteranilor proveniți din randul populațiilor indigene americane, niște remarci considerate rasiste la adresa unei adversare politice, relateaza dpa și Reuters. "Erați aici cu mult…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit „Persoana Anului” de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP.

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu…

- Donald Trump jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a recunoscut ca a avut contacte cu WikiLeaks în timpul campaniei prezidentiale câstigate de tatal sau în anul 2016, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Presedintele american Donald Trump a abordat, duminica, subiectul înaltimii si greutatii liderului nord-coreean Kim Jong Un, afirmând pe un ton aparent sarcastic ca nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si meditând asupra

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele american, Donald Trump, a evidențiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o soluție la dosarul nord-coreean, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau in Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean reprezinta o "amenintare pentru lumea civilizata" si a reafirmat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, l-a criticat puternic miercuri pe presedintele american Donald Trump, apreciind ca o Rusie mai sigura si mai hotarata ar interfera din nou in alegerile americane, potrivit AFP."Trebuie sa ne oprim cu aceste tweet-uri ... E copilaresc", a declarat Biden…

- China a depus toate eforturile posibile pentru soluționarea problemelor din Peninsula Coreea, a declarat vineri Zheng Zeguang, adjunct al ministrului de externe chinez, inainte cu cateva zile de vizita de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua la Beijing, relateaza Reuters.…

- Regimul nord-coreean a declarat marti seara ca presedintele american Donald Trump ar fi "deranjat mental iremediabil", un atac foarte personal la adresa sefului Casei Albe, inaintea primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, in contextul tensiunilor in jurul ambitiilor nucleare ale Coreei…

- Presedintele american Donald Trump l-a catalogat drept un „animal“, miercuri pe suspectul in atentatul cu o camioneta la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza The Associated Press.

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Presedintele SUA Donald Trump a dispus declasificarea a 2.800 de documente referitoare la asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy, in 1963. Alte cateva sute de documente raman in continuare secrete de stat, la solicitarea FBI si CIA.