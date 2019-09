Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a concediat pe neasteptate pe consilierul pentru securitate nationala John Bolton, de orientare dura, afirmand marti, pe Twitter, ca a avut dezacorduri mari cu acesta, transmite Reuters.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au o intelegere conform careia Coreea de Nord nu va lansa rachete balistice intercontinentale, a declarat marti consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, canalului de televiziune Fox News, preluat de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca omologul sau american, Donald Trump, ar putea face luna viitoare o vizita in Turcia, scrie joi ziarul japonez Nikkei, preluat de Reuters, scrie agerpres.ro. Intr-un interviu acordat publicatiei nipone inaintea participarii la summitul G20 din…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti, intr-o perioada in care se inregistreaza puternice tensiuni in Orientul Mijlociu, inlocuirea lui Patrick Shanahan la conducerea Pentagonului cu ministrul-adjunct al apararii insarcinat cu Fortele Terestre ale SUA, Mark Esper, informeaza AFP, dpa…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-o perioada in care se inregistreaza puternice tensiuni in Orientul Mijlociu, inlocuirea lui Patrick Shanahan la conducerea Pentagonului cu ministrul-adjunct al apararii insarcinat cu Fortele Terestre ale SUA, Mark Esper, informeaza AFP, dpa si…