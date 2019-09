Donald Trump susține că acordul cu China ar putea fi mai aproape ca niciodată Președintele american Donald Trump a transmis miercuri ca un acord de încheiere a celor 15 luni de razboi comercial cu China s-ar putea sa fie semnat mai devreme decât ar crede lumea și ca statul chinez face achiziții mari în sectorul agricol, de la SUA, scrie Reuters.



"Vor sa ajunga la o înțelegere foarte mult... s-ar putea întâmpla mai devreme decât credeți", a spus Trump reporterilor, în New York.



Dupa semnarea acordului bilateral cu Japonia, Trump a afirmat ca sunt șanse mari de a ajunge la un acord cu China. El a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

