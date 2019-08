Stiri pe aceeasi tema

- Evreii care voteaza cu Partidul Democrat sunt fie neinformati, fie neloiali, a declarat marti presedintele american Donald Trump, care si-a continuat disputa cu congresmeni de stanga pe tema conflictului israeliano-palestinian, transmite dpa, potrivit Agerpres. ''Orice evreu care voteaza pentru un…

- Președintele SUA Donald Trump și-a amânat vizita în Danemarca pentru o data neprecizata dupa ce premierul danez i-a comunicat ca Groenlanda nu e de vânzare, așa cum și-ar fi dorit liderul american.

- Presedintele american Donald Trump s-a aratat „foarte dezamagit“ ca prim-ministrul suedez nu l-a eliberat pe rapperul A$AP Rocky, retinut sub acuzatia de agresiune, iar autoritatile din tara scandinava au reiterat vineri ca justitia este independenta de politica.

- Pe vremuri fostul PD avea ambitia sa-si organizeze congresele in stil american. Adica cu sali pline de stegulete, muzica antrenanta, mult entuziasm, fiecare candidat prezentandu-si propria platforma. Un spectacol de acest tip a avut loc cu ocazia infrangerii lui Petre Roman de catre Traian Basescu.…

- Președintele american Donald Trump a afirmat ca „nu va mai discuta" cu ambasadorul Marii Britanii in Statele Unite. Reactia lui a venit dupa ce in weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala și inepta.

- "Le vom putea prezenta americanilor faptele, in urma anchetelor noastre, iar acest lucru ne-ar putea duce la momentul in care o destituire sa fie inevitabila, sau nu. Dar inca nu am ajuns acolo", a declarat Pelosi intr-o conferinta de presa, mentionand ca o destituire "ar fi cu siguranta o sursa…