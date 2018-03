Donald Trump, summit trilateral cu Kim Jong-un și Moon Jae-in Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai.



„Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa Albastra, sediul presedintiei de la Seul, dupa o sedinta de pregatire pentru o eventuala intalnire a sa cu Kim. „In functie de loc, ar putea fi chiar mai dramatic. Si in functie de progres, s-ar putea ajunge la un summit trilateral intre Sud, Nord si Statele Unite", a spus el. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

