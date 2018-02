Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters.Citeste si:…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca', a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee, transmite Reuters.Planul…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis Israelului ca va trebui sa faca "compromisuri semnificative" pentru a ajunge la pace cu Palestina, in timp ce palestinienii au acuzat ca ambasadorul american in Israel favorizeaza Statul Evreu, scrie news.ro, citand Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si premierul britanic Theresa May au fost de acord, marti, intr-o convorbire prin telefon, ca "toate statele responsabile trebuie sa intensifice presiunea asupra Coreei de Nord" pana ce aceasta va renunta la programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare in 2019, in crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca ''American First'' nu inseamna ''America singura'', dar avertizand in acelasi timp ca SUA ''nu vor mai inchide ochii''…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramint cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. "De fapt, abia astept acest lucru. As face-o,…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a anulat o vizita la Londra programata pentru luna februarie intrucat nu a vrut sa legitimeze decizia admnistratiei Barack Obama de a muta sediul ambasadei americane de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a recunoaste…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Clericul musulman Fethullah Gulen, fost aliat al lui Recep Tayyip Erdogan si lider al Miscarii Gulen (Hizmet), care traieste in autoexil in statul american Pennsylvania, este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa esuata de lovitura de stat. Gulen a negat insa orice implicare in complotul…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

