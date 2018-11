Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lasat de inteles ca pregateste o calatorie in Afganistan, urmand ca aceasta sa fie prima sa vizita in calitate de comandant-sef al fortelor armate americane intr-un teatru de razboi, informeaza agentia Dpa.

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigasi fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru disparitia si presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anuntand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP.

- Un avion de tip F-35B, din cadrul extrem de costisitorului program american, s-a prabusit – pentru prima oara – in South Carolina, iar pilotul a reusit sa se catapulteze si nu a fost ranit, a anuntat Corpul puscasilor marini, relateaza BBC News. O ancheta cu privire la cauzele accidentului este in curs,…

- Președintele SUA, Donald Trump, va intreprinde o vizita in Franța, unde pe 11 noiembrie va asista la ceremoniile prilejuite de aniversarea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial, urmand ca apoi sa viziteze Irlanda, iar la finalul lunii va participa la summitul G20 din Argentina, porivit…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington și Phenian, adaugand ca relația sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

