- 'Noi vom parasi Siria intr-un ritm adaptat, continuand in acelasi timp sa combatem Statul Islamic si sa facem ceea ce este prudent si necesar pentru toti ceilalti', a scris Donald Trump intr-o postare pe Twitter. Anuntul facut luna trecuta privind retragerea celor 2.000 de soldati americani…

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui.Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…