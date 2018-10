Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a promis sa afle adevarul in cazul jurnalistului saudit disparut in Turcia. Presedintele american a cerut raspunsuri clare si a spus ca este in contact cu autoritatile de la Riad.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Elemente care acrediteaza teza disparitiei fortate sau a asasinarii jurnalistului saudit la Istanbul de catre agenti din tara sa au fost dezvaluite miercuri de media turce, in timp ce logodnica sa ii cere ajutorul lui Donald Trump, relateaza miercuri AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist…

- Logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, disparut dupa o vizita la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, pe 2 octombrie, a solicitat marti in cotidianul Washington Post ajutorul presedintelui Donald Trump pentru "a se face lumina" in aceasta afacere, transmite AFP preluata de Agerpres. …

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

