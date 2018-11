Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca administratia sa cunoaste faptul ca exista 12 baze de rachete balistice ascunse in Coreea de Nord, numind un articol New York Times pe aceasta tema ca fiind „alte stiri false” si „incorect”, scrie Politico.„Articolul din New York Times…

- SUA sunt informate despre existenta bazelor de rachete balistice nord-coreene prezentate ca fiind secrete intr-un studiu publicat recent, a asigurat marti presedintele american Donald Trump, citat de AFP si Reuters. "Stim totul despre amplasamentele discutate, nimic nou - si nu se intampla nimic anormal.…

- Celula "Beyond Parallel", creata special pentru Peninsula Coreea, se bazeaza pe surse din interiorul serviciilor secrete din mai multe tari, precum si de informatii si declaratii ale transfugilor nord-coreeni, date online si de imagini luate prin sateliti. Aceleasi surse au stabilit ca, la…

- Regimul din Coreea de Nord probabil mentine in functiune cel putin 13 baze de sisteme balistice in pofida negocierilor cu Statele Unite, arata date ale Institutului american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un,…

- In rapoarte publicate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din Washington, cercetatorul Joseph Bermudez a precizat ca au fost observate imbunatatiri ale infrastructurii si lucrari de mentenanta la unele dintre locatii, in ciuda negocierilor in desfasurare intre SUA si Coreea…

- In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…