- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- La un an dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, la decizia presedintelui american Donald Trump, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington si Teheran, democratii avertizeaza ca administratia de la Casa Alba este pe cale sa angajeze Statele Unite

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…

- China, unul dintre principalii importatori de petrol iranian, a protestat marti fata de decizia SUA de a sanctiona tarile care continua sa cumpere titei de la Teheran, informeaza AFP. 'China isi exprima opozitia ferma fata de sanctiunile unilaterale ale SUA', a declarat in fata…

- Parlamentul iranian a calificat Statele Unite un sponsor al terorismului si a desemnat comandamentul central Centcom, care supravegheaza operatiunile militare americane in Orientul Mijlociu, drept organizatie terorista, a informat marti televiziunea de stat IRIB, transmite DPA. Masura…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a apreciat miercuri ca tensiunile dintre tara sa si Statele Unite au ajuns la un nivel maxim, transmite televiziunea iraniana de stat IRIB, preluata de Reuters. Relatiile bilaterale dintre Teheran si Washington, incordate dupa revolutia islamica iraniana…

