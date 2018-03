Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse. China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijing-ului, iar presedintele american a avut un ton conciliant…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca Statele Unite…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…

- Palestinienii resping planul de pace al presedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a afirmat luni Nabil Shaath, consilier al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, relateaza agentia Xinhua. Intr-o declaratie pentru postul oficial palestinian de radio, Shaath a explicat ca ''nu…

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- O delegație a Coreei de Sud a ajuns in Coreea de Nord pentru a reporni dialogul Washington-Phenian. O delegație din coreea de sud s-a deplasat in Coreea de Nord pentru a susține discuții pentru a reporni dialogul dintre Phenian și Washington. Potrivit BBC , delegația sud-coreeana va fi focusata sa stabileasca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu. "Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri…

- Statele membre ale Uniunii Europene solicita administratiei americane sa modifice "acordul secolului" intre Israel si Autoritatea Palestiniana, pe care Washingtonul il va prezenta in curand, a anuntat miercuri ministrul palestinian de Externe, Riyad al-Maliki, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia. Kim Yong-Chol, un oficial nord-coreean responsabil de Afacerile intercoreene, a semnalat…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luand…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- Președintele american Donald Trump a ținut, marți seara, un discurs despre starea națiunii. În discursul sau a criticat atât Coreea de Nord, cât și Iranul, pentru programele nucleare. „În timp ce ne consolidam prieteniile în jurul lumii, vedem cu claritate…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte in curand sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, relateaza AFP. "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe ajutorul pentru palestinieni daca acestia nu continua procesul de pace cu Israelul, el afirmand ca palestinienii au dat dovada de lipsa de respect fata de SUA pentru ca au refuzat o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence in cursul recentei…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au inceput formarea unei „armate teroriste”, dupa ce Washingtonul a anuntat ca planuieste detasarea a 30.000 de militari in Siria pentru a proteja teritoriile detinute in principal de aliatii kurzi. Coalitia condusa de SUA a precizat…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat resturi de rachete, avand echipament militar, precum si drone de origine iraniana si care au fost introduse in Yemen dupa impunerea embargoului asupra armelor" in 2015, au afirmat ei in raportul inaintat Consiliului de Securitate."In…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, joi, ca "probabil" ca are o relatie foarte buna cu liderul suprem al nord-coreenilor, Kim Jong-Un, refuzand, cu toate acestea, sa declare daca a vorbit in mod direct cu omologul sau, informeaza site-urile Reuters si Politico.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asistat luni seara la finala Campionatului universitar de fotbal american (NCAA), disputata pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta (Georgia), in fata a 77.430 de spectatori. Inaintea startului partidei pe care echipa Universitatii Alabama a castigat-o…

- Inceputul de an 2018 ne gaseste intr-o deplina furtuna de magnitudinea unui uragan in orientul Mijlociu. Si totul nu a pornit de la declaratia lui Donald Trump despre recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, nici de la rivalitatile marilor puteri implicate pe teren in Siria, nici…

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…