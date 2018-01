Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca este „foarte dezamagit de faptul ca Beijingul permite exporturile de petrol catre Coreea de Nord” si ca astfel de masuri previn „o solutie amiabila” in criza programului nuclear al Phenianului.

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni asupra unui proiect de rezolutie ce vizeaza respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a statului Israel, transmite AFP. Egiptul a cerut acest vot, a doua zi dupa difuzarea textului…

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite in privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugand ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Dodon a scris pe pagina sa de Facebook ca aceste comisii solicita initierea procedurii de declarare persona non-grata in Republica Moldova a fostului presedinte al Romaniei. Potrivit unui procesele verbale al Comisiei pentru consolidarea statalitatii si reintegrarea tarii, Traian Basescu…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- De zeci de ani președinții americani amana gestul pe care-l va face astazi Donald Trump. Ierusalimul va fi recunoscut drept capitala Israelului, iar ambasada SUA va fi mutata de la Tel Aviv in orașul sfant. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele Donald…

- Numarul mexicanilor retinuti in timp ce incercau sa treaca granita in Statele Unite a scazut puternic in anul 2017. In timp ce unii afirma ca scaderea se datoreaza faptului ca presedintele Trump a imbunatatit controlul granitelor, altii sunt de parere ca nu are absolut nici o legatura cu Trump si ca…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, iși va anunța miercuri așteptata decizie asupra recunoașterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului și a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Sarah Sanders…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Cele mai vizitate orașe din lume in 2017 sunt și anul acesta principalele capitale mondiale și marile cente financiare, arata un top realizat de Euromonitor International, citat de CNN. Pentru al noualea an consecutiv, Hong Kong s-a menținut pe primul loc in topul celor mai vizitate orașe din lume,…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic în Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un înalt oficial nord-coreean. „Ministrul de externe este pe deplin informat cu privire la intentiile liderului…

- Canada a cerut sambata anularea numirii presedintelui zimbabwean Robert Mugabe ca ambasador al bunavointei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), numire considerata de catre premierul canadian Justin Trudeau ca fiind ''ridicola'' si ''absolut inacceptabila'', relateaza AFP.''Cand am auzit…

- Comitetul de Urgenta Contra Exercitiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului, a criticat mobilizarea de catre Washington in jurul peninsulei a unor active strategice nucleare, releva o informatie difuzata de agentia nord-coreeana de stat KCNA. Pentagonul a desfasurat portavionul cu propulsie…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva președintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul internațional privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP și Reuters. 'Ar fi o pierdere de vreme…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat luni Cuba de incidentele soldate cu imbolnavirea a cel putin 22 de membri ai corpului diplomatic american de la Havana, in ultimele luni. "Sunt convins ca Cuba este raspunzatoare. Da, cred asta. Si este un atac neobisnuit, dupa cum stiti", le-a…

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereusite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA."Am auzit atata vreme…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- SUA, conform noii politici trasate de Donald Trump merge pe principiul eficienței economice, a unei piețe libere, o idee in contradicție cu temele propuse de Merkel și Macron. Franța, susținuta puternic de Germania merge pe ideea subvenționarii investiției in cultura, a protecției. In acest…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, trateaza functia ca pe o emisiune televizata, iar amenintarile sale împotriva altor tari ar putea înscrie Statele Unite "pe drumul spre al III-lea Razboi Mondial", acuza senatorul republican Bob Corker, presedintele Comisiei pentru…

- Cu amenințarile sale impotriva anumitor țari, președintele american, Donald Trump, risca sa puna Statele Unite „pe drumul celui de-al treilea razboi mondial”, a afirmat influentul senator republican Bob Corker, citat de cotidianul New York Times (NYT), scrie AFP, preluata de Agerpres.