Stiri pe aceeasi tema

- "Unitatea antiterorista a politiei metropolitane (din Londra), care are responsabilitatea nationala de a ancheta asupra unor eventuale infractiuni penale la legea privind secretele oficiale, a deschis o ancheta criminala, a anuntat seful adjunct al Scotland Yard, Neil Basu, intr-un comunicat.…

- Boris Johnson, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, a declarat ca va susține diplomatici britanici de oriunde, în condițiile în care ambasadorul din SUA a demisionat în urma unor polemici cu Administrația americana, relateaza Mediafax citând site-ul agenției…

- Germana Ursula von der Leyen, nominalizata pentru presedintia Comisiei Europene, s-a declarat miercuri gata sa acorde mai mult timp Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana daca Londra o va solicita, in cursul audierii sale de catre grupul Verzilor in Parlamentul European. "Daca…

- "Sunt foarte critic pentru modul in care Regatul Unit si premierul Theresa May au gestionat Brexitul", a scris pe Twitter Donald Trump, considerand ca aceasta este responsabila de "dezordinea" actuala. "I-am spus cum trebuia sa procedeze, dar ea a decis sa faca altfel", a adaugat liderul de…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Fostul sef al diplomatiei britanice Boris Johnson este favoritul clar sa-i succeada sefei executivului de la Londra, Theresa May, potrivit unui sondaj publicat sambata intre membrii Partidului Conservator, care au declarat ca il vor vota pe Johnson in functia de lider al "Tory" atunci cand vor fi convocate…