Stiri pe aceeasi tema

- In linia marilor tensiuni trecute intre presedintele SUA si serviciile sale de informatii a fost si acest episod petrecut marti in Comitetul senatorial pentru informatii, acolo unde au fost prezentate rapoartele privind nivelul amenintarilor globale la adresa SUA. Echipa fiind compusa din Dan Coates,…

- Banii care circula la Washington mențin Statele Unite in razboaie prelungite, iar majoritatea americanilor nici macar nu știu acest lucru, susține Ben Freeman, directorul Inițiativei pentru Transparența...

- Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca nu va declansa starea de urgenta nationala "chiar acum" pentru a pune capat unei crize privind siguranta frontierelor, garantand totusi ca el va prezida cel mai lung blocaj administartiv din istoria SUA, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu (ALDE), și-a atras critici in PSD pentru ca nu a prezentat in coaliția de guvernare a analiza a activitații ambasadorilor și nu a propus rechemarea in țara a lui George Maior. Surse din PSD au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca social-democrații ar fi dorit o mai buna…

- Secretarul american al Apararii, fostul general de Marina Jim Mattis, si-a prezentat demisia si va parasi functia la sfarsitul lui februarie. Aceasta veste surprinzatoare a venit a doua zi de la anuntul presedintelui american Donald Trump privind retragerea trupelor din Siria.

- Conferinta a ajuns deja la cea de-a saptea editie si are grup tinta studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori, specialisti in stiinte politice, relatii internationale si studii europene, cat si sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politica, geografie sociala sau politica.…

- Presedintele ceh Milos Zeman a promis luni, in fata parlamentului israelian, sa faca tot posibilul pentru a obtine transferul ambasadei Cehiei de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza AFP. Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului, una dintre…

- Roger Waters, membru fondator al formatiei Pink Floyd, este de parere ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, duce "o politica de suprematie, rasista" in ceea ce ii priveste pe palestinieni, scrie AFP, informeaza News.ro."Stim toti ca viata in Teritoriile palestiniene este insuportabila",…