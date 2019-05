Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Marea Britanie trebuie mai degraba sa gaseasca o cale pentru a iesi din Uniunea Europeana (UE) intr-un mod ordonat decat sa incerce sa o destituie pe Theresa May din functia de premier, a declarat duminica ministrul britanic de finante, informeaza Reuters. Intrebat de postul de televiziune Sky cu privire…

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Parlamentul britanic va vota marți daca precizarile de ultima ora convenite de premierul Theresa May cu UE pe marginea acordului Brexit sunt suficiente, iar procesul se poate derula potrivit calendarului inițial fara sa mai fie nevoie de extinderea termenului limita. Daca și aceste documente- ”angajante…

- Presedintele american Donald Trump a notat pe contul sau de Twitter ca este gata sa negocieze "la scara larga" un acord comercial cu Marea Britanie, cu cateva ore inainte ca parlamentarii britanici sa sa reuneasca din nou pentru un vot important asupra Brexit, informeaza joi dpa si Reuters. "Administratia…

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de 'divort', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește…