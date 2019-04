Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, care s-a întâlnit joi cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, și-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar a subliniat ca sancțiunile la adresa Phenianului vor ramâne, informeaza Mediafax…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Presa nord-coreeana a calificat vineri ca fiind "productiv" si "pozitiv" summitul de la Hanoi dintre liderul tarii, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, fara a mentiona ca intalnirea s-a incheiat in lipsa unui acord, transmite EFE. Principalele institutii media ale regimului au dedicat…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au declarat deschisi, joi, la ideea stabilirii unor birouri de legatura intre tarile lor, intr-un nou semnal al incalzirii relatiilor dintre SUA si Coreea de Nord, doi inamici istorici, relateaza DPA si AFP. Intrebat la un briefing…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a ajuns marti in Vietnam, pentru summitul cu presedintele american Donald Trump, care va avea loc in perioada 27-28 februarie in capitala tarii, Hanoi, relateaza BBC. […]

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un este asteptat, marti, la Hanoi dupa o calatorie de aproape trei zile pe calea ferata prin China, pentru un al doilea summit dificial cu presedintele american Donald Trump.

- Coreea de Sud a anuntat, duminica, ca a acceptat sa-si creasca cu aproape 10% participarea la costul desfasurarii a zeci de mii de soldati americani pe teritoriul sau, solutionand un litigiu cu aliatul sau inaintea unui al doilea summit intre Washington si Phenian, informeaza France Presse, transmite…

- Președintele american Donald Trump a anunțat data și locația oficiala a celei de-a doua intalniri cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un. Potrivit unui mesaj publicat pe Twitter, Donald Trump a anunțat ca summitul va avea loc in zilele de 27 și 28 februarie in capitala Vietnamului, Hanoi. Un reprezentant…