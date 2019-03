Stiri pe aceeasi tema

- Andrew McCabe, care a fost demis din FBI in urma cu aproape un an, a afirmat ca s-a discutat despre demersuri de recrutare a unor membri ai cabinetului pentru invocarea amendamentului al 25-lea al Constitutiei americane in scopul inlaturarii lui Trump, dupa ce acesta l-a destituit pe James Comey,…

- Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania prezidentiala, a fost arestat vineri si inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia, transmit agentiile internationale de presa. Roger Stone, un prieten…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- Campania de propaganda desfasurata de Rusia pe retelele sociale inainte de prezidentialele americane din 2016 a incercat sa ii determine pe afroamericani sa se abtina de la vot, iar dupa victoria lui Donald Trump a devenit tinta procurorul special Robert Mueller, potrivit unor rapoarte comandate de…