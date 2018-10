Donald Trump, spionat de comuniști StB a strans informatii cu caracter privat despre Trump, despre copiii sai, bolile de care sufera, calatoriile efectuate de cuplu, ambitiile politice ale milionarului american, dar si despre cercurile politice inalte de la Washington la care avea acces acesta, a consemnat revista ceha Respekt. Publicatia il citeaza pe Vlastimil Danek, fost responsabil al StB la Zlin, si date obtinute din arhivele temutului organ represiv care a functionat in Cehoslovacia in timpul dictaturii comuniste (1948-1989), in cooperare stransa cu KGB-ul sovietic. "Documentele de arhiva arata un interes… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- StB a strans informatii cu caracter privat despre Trump, despre copiii sai, bolile de care sufera, calatoriile efectuate de cuplu, ambitiile politice ale milionarului american, dar si despre cercurile politice inalte de la Washington la care avea acces acesta, a consemnat revista ceha Respekt.Publicatia…

- Politia politica din Cehoslovacia comunista (StB) a inceput sa colecteze informatii despre actualul presedinte al SUA, Donald Trump, dupa casatoria acestuia, in 1977, cu prima sa sotie, Ivana Zelnickova, nascuta la Zlin, in Cehoslovacia, relateaza marti EFE. StB a strans informatii cu…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, i-a prezentat joi presedintelui Donald Trump, dupa deplasarea recenta intreprinsa in Turcia, concluziile sale cu privire la moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au anuntat surse oficiale de la Washington, citate de AFP…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse citate de cotidianul britanic The Times, conform mediafax. Michael…

- Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a fost platit de o firma de lobby din Statele Unite, pentru a trimite scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis. Politicianul american, care nu detine nicio functie publica la Washington, a recunoscut pentru publicatie Politico faptul ca a primit bani…

- De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni de protectie si paza si investigatii pe teritoriul american si in strainatate - fara a trezi suspiciuni pana in 2016, potrivit CNN, care citeaza joi un oficial al administratiei de la Washington. In…