Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat si de guvern, este programata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, nu mai detine nicio functie oficiala in institutiile statului american, prin urmare, scrisoarea transmisa...

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.Consilierii presedintelui declara ca Joseph Biden este politicianul…

- Donald Trump și Melania Trump au fost primiți, joi seara, la o recepție oficiala, care a avut loc la Palatul Blenheim, in Oxfordshire. Liderul american și soția lui au fost primiți cu toate onorurile,...

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.