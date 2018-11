Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul in cazul in care sunt atacati cu pietre de membrii unui grup mare de imigranti latino-americani care se indreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Președintele american Donald Trump a calificat luni mass-media "Fake News" drept "adevarați dușmani ai poporului" care sunt vinovați de "furia" resimțita in Statele Unite in plina perioada electorala, la doua zile dupa atacul sangeros dintr-o sinagoga din Pittsburgh, scrie AFP.

- Caravana de migranti din America Latina care se indreapta spre SUA a facut duminica o oprire in localitatea Tapanatepec din statul mexican Oaxaca, in timp ce ciocniri au avut loc pe podul frontalier care leaga Guatemala de Mexic, unde politisti mexicani au blocat intrarea a peste o mie de hondurieni,…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera în oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti latino-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise…

