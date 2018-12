Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni in iunie 2019, in cadrul summitului G20 care va avea loc in Japonia, a anuntat Yuri Ushakov, consilier de la Kremlin, citat de agentia Tass.

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, conform unui document de la Kremlin, citat de Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin va avea o intalnire oficiala cu prințul saudit Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, cei doi vor discuta despre piața…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți ca probabil se va intalni luna viitoare cu omologul sau rus, Vladimir Putin, atunci cand cei doi lideri vor fi la Paris cu ocazia pentru ceremoniile prilejuite de aniversarea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial,potrivit Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump crede ca, probabil, omologul sau rus Vladimir Putin a ordonat asasinate si otraviri, dar a dat asigurari ca are incredere in liderul de la Kremlin, informeaza luni EFE, informeaza Agerpres. Trump a facut aceste declaratii duminica, intr-un interviu pentru programul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu televizat ca presedintele rus Vladimir Putin „probabil” a fost implicat in asasinate si a reiterat afirmatiile ca Moscova s-a amestecat in politica americana.

