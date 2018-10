Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump s-ar putea intalni din nou cu omologul sau rus Vladimir Putin in capitala Finlandei, Helsinki, in primavara anului viitor, a scris miercuri cotidianul Helsingin Sanomat in ediția sa online, citand surse, transmite Reuters.

- Kremlin a declarat marti ca a primit invitatia adresata de presedintele Donald Trump omologului sau rus Vladimir Putin de a organiza un summit americano-rus catre sfarsitul acestui an, declarandu-se totodata convins ca ar putea aparea si alte oportunitati pentru ca cei doi lideri sa se intalneasca,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca "nu a cedat nimic" la intalnirea de saptamana trecuta cu omologul sau rus Vladimir Putin, dar a ramas evaziv in legatura cu detaliile controversatei lor discutii de la Helsinki, relateaza Reuters. "Nu am cedat NIMIC. Pur si simplu am…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi "fortele" din SUA care sunt "gata sa sacrifice relatiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi "fortele" din SUA care sunt "gata sa sacrifice relatiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. "Vedem ca in SUA exista forte care sunt gata sa sacrifice fara ezitare relatiile…

- Presedintele american Donald Trump, care se confrunta cu un val de critici dupa comportamentul sau la summitul cu omologul rus Vladimir Putin de la Helsinki, a declarat marti ca s-a exprimat gresit la conferinta de presa comuna a celor doi si ca de fapt a vrut sa spuna ca nu vede niciun motiv pentru…

- Presedintele american Donald Trump a elogiat, marti, intalnirea sa din ajun de la Helsinki cu presedintele rus, Vladimir Putin, incercand totodata sa discrediteze perceptia larg raspandita ca ziua petrecuta in Finlanda alaturi de omologul sau rus a fost in detrimentul SUA, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni drept "reusite" si "utile" discutiile purtate cu omologul sau american Donald Trump, in conferinta de presa comuna de dupa intalnirea celor doi lideri desfasurata la Helsinki, relateaza Reuters. Potrivit lui Putin, intalnirea a marcat primii…