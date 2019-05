Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare.

In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile prezidentiale din 2016, despre „Farsa Rusa".

„Am avut o lunga si foarte buna conversatie cu presedintele Putin al Rusiei", a scris Trump. „Asa cum am spus intotdeauna, inainte ca vanatoarea de vrajitoare sa inceapa, sa ne intelegem bine cu Rusia, China si toata lumea este un lucru bun,…