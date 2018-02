Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 22 ianuarie 2018, la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene sunt Libia, Acordul…

- Aceasta se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene sunt: Libia, Acordul post Cotonou si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu. Ministrii…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu vor accepta acest plan, informeaza site-ul postului BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Premierul britanic Theresa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump sa prezinte propunerile sale privind solutionarea pe cale pasnica a conflictului din Orientul Mijlociu intre Israel si palestinieni, dupa ce liderul SUA a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…

- Anuntul a venit atat de la Kremlin, cat si de la Casa Alba. Anterior, Putin a sustinut obisnuita sa conferinta de presa de sfarsit de an, in care a spus, printre altele, ca va candida la...

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit luni cu omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, la Cairo, pentru a discuta despre construirea primei centrale nucleare in Egipt si tensiunile din Orientul Mijlociu, intensificate recent, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- Presedintele american Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anuntand recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale...

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU care viza imbunatatirea gestionarii internationale a imigrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa legata de imigratie, a anuntat sambata misiunea americana la ONU.…

- Președintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatațirea gestionarii internaționale a migranților și refugiaților, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anunțat sambata misiunea SUA de pe langa Națiunile Unite, transmite…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat miercuri seara, telefonic, cu liderii separatisti pro-rusi din estul Ucrainei pentru prima oara de la izbucnirea conflictului, pentru a evoca un posibil schimb de prizonieri cu Kievul, scrie AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa-i "indeparteze" pe astfel de lideri ca Vladimir Putin și Donald Trump. "Respingerea" liderilor celor doua puteri mondiale, potrivit spuselor lui Macron, nu ar trebui sa aiba loc in niciun caz, asta chiar daca politicile…