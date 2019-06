Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters.Anunțul a fost facut de Dimitri Peskov, purtatorul…

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro se va întâlni pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20), relateaza Mediafax citând Reuters. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura 40 de minute…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…

- China a evitat sa confirme marti daca presedintele Xi Jinping va avea o intrevedere tete-a-tete cu omologul sau american Donald Trump cu ocazia summitului G20 ce va avea loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, transmite AFP potrivit Agerpres. Trump a afirmat luni, in plin razboi comercial…

- Kremlinul a anuntat marti ca SUA nu au facut nicio propunere oficiala pentru o intrevedere intre presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin in marja summitului G20 ce se va desfasura in Japonia luna viitoare, informeaza Reuters. Donald Trump a declarat luni ca se va intalni cu…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…