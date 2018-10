Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tip F-35B, din cadrul extrem de costisitorului program american, s-a prabusit – pentru prima oara – in South Carolina, iar pilotul a reusit sa se catapulteze si nu a fost ranit, a anuntat Corpul puscasilor marini, relateaza BBC News. O ancheta cu privire la cauzele accidentului este in curs,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au progresat in negocierile comerciale cu China, insa Washingtonul nu este dispus sa ajunga la o intelegere impusa de Beijing, relateaza site-u agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au progresat in negocierile comerciale cu China, insa Washingtonul nu este dispus sa ajunga la o ințelegere impusa de Beijing, relateaza site-u agenției Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca "cel mai probabil" se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care a avut…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…