Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

- O noua intalnire intre liderul american și cel nord-coreean, Donald Trump și Kim Jong Un, este tot mai aproape. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, se duce azi la Phenian pentru a stabili toate detaliile intrevederii.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat vineri speranta ca un nou summit intre Donald Trump si Kim Jong Un ar putea avea loc "in viitorul nu prea indepartat" pentru a face "progrese" in negocierile privind denuclearizarea Coreii de Nord, relateaza AFP. "Sper ca voi avea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a întâmpinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si încheierea