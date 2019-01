Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian, Justin Trudeau, si presedintele american, Donald Trump, au discutat luni despre "detentia arbitrara a doi canadieni in China", de la 10 decembrie, indemnand Beijingul sa ii elibereze, relateaza AFP preluata de Agerpres. Cei doi lideri au mai "discutat despre cererea de extradare…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters. Ottawa cere ca China sa-i elibereze imediat pe Michael Kovrig si Michael…

- Președintele american Donald Trump susține planurile Pentagonului de a solicita Congresului suma de 750 miliarde de dolari pentru cheltuielile de aparare anul viitor, a declarat un oficial american duminica, realateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump nu știa de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters, conform Mediafax.Arestarea fiicei…

- Presedintele american Donald Trump a transmis joi ca discutiile comerciale cu Administratia de la Beijing „evolueaza bine” si ca planuieste sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in cadrul summitului G-20, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…