Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Președintele american, Donald Trump, l-a sunat pe președintele reales al Rusiei, Vladimir Putin, ca sa-l felicite pentru realegerea in funcție. Cei doi lideri au discutat despre teme fierbinți in politica internaționala, dar și despre posibilitatea unei intalniri la nivel inalt.

- Avocatul Casei Albe Ty Cobb a dat asigurari ca presedintele american Donald Trump nu ia in considerare si nu discuta despre demiterea procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza luni Reuters si Xinhua, citeaza agerpres.ro. …

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile.

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde. Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea valorii proprietatilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, in contextul deciziei de impunere a unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, ca "razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat".

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP. "Cancelarul (german) si presedintele (american)…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin au discutat la telefon despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, conform agentiei Tass, citata de Mediafax. Vladimir Putin a avut luni o intalnire cu Mahmoud Abbas, liderul Palestinian.

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis Israelului ca va trebui sa faca "compromisuri semnificative" pentru a ajunge la pace cu Palestina, in timp ce palestinienii au acuzat ca ambasadorul american in Israel favorizeaza Statul Evreu, scrie news.ro, citand Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat membrii Partidului Democrat de "tradare", luni, pentru ca nu au aplaudat in timpul primului discurs al acestuia despre Starea Uniunii, in cadrul caruia a vorbit despre cresterea salariilor si a locurilor de munca, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect „extraordinar" pentru femei. Presedintele american i-a spus fostului prezentator…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramint cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. "De fapt, abia astept acest lucru. As face-o,…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP."Sunt dispus sa o fac (...)…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, a fost lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze...

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni cu principalii lideri ai Partidului Republican pentru a stabili prioritatile in domeniul legislativ pentru anul 2018 si strategia politica inaintea alegerilor parlamentare partiale din noiembrie.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa lanseze o actiune judiciara impotriva fostului consilier Steve Bannon, pentru declaratii "calomnioase" facute intr-o carte despre contactele fostei echipe de campanie cu oficiali rusi.

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta oprirea fondurilor pentru Palestina, decizie luata pentru ca palestinienii "nu sunt dispusi sa vorbeasca despre pace". Amenintarea a fost facuta printr-un...

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat autoritatile iraniene ca "lumea urmareste" protestele fata de problemele economice si coruptie, indemnand regimul de la Teheran sa respecte drepturile cetatenilor.

- Presedintele american, Donald Trump, a ironizat vineri teoria incalzirii globale, afirmand ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor extrem de scazute.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina „fara intirziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept „nula si neavenita”, transmite News.ro.…