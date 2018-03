Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand de la 9 aprilie…

- Presedintele american Donald Trump, un politician republican, si fostul vicepresedinte Joseph Biden, membru al Partidului Democrat, s-au amenintat reciproc cu agresiuni, in contextul in care s-ar putea intalni in campania pentru viitorul scrutin prezidential din SUA, informeaza site-ul Axios.com.

- O ancheta interna a fost demarata la un liceu din județul Satu Mare, dupa ce doua eleve s-au batut in sala de clasa. Conflictul a debutat la un bar aflat in vecinatatea unitații școlare. Poliția a fost sesizata in acest caz. O ancheta interna a fost demarata la un liceu din Carei, județul Satu Mare,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Armata israeliana a recunoscut miercuri ca a atacat si distrus, in urma cu peste zece ani, un presupus reactor nuclear secret al vecinului sai sirian, in cursul unei operatiuni aeriene-fulger, relateaza AFP. Nu exista nicio indoiala, de mult timp, ca Israelul se afla in spatele indraznetului raid in…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa si ca daca ar fi fost ceva gresit economic, atunci nu ar fi existat "aceasta cifra impresionanta". Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la finalul perioadei de depunere a candidaturilor pentru majoritatea funcțiilor de conducere din partid, ca nu el are vreun cuvant de spus in privința acceptarii sau nu a candidaturilor și ca social-democrații nemulțumiți ar trebuit „sa se gandeasca…

- Presedintele american Donald Trump asigura: Casa Alba functioneaza ca o masinarie bine unsa, relateaza France Presse. Potrivit celui de-al 45-lea presedinte al SUA, cascada de plecari din cadrul echipei sale apropiate nu reprezinta decat un semn de functionare normala in West Wing, (Aripa de Vest),…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat vineri reactiile ingrijorate ale partenerilor comerciali ai Statelor Unite legate de proiectele sale de impunere de taxe vamale suplimentare la importurile de aluminiu si otel, afirmand ca "razboaiele comerciale sunt usor de castigat", scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de realitatea.net.

- Presedintele american, Donald Trump, i-a criticat din nou pe politistii care nu au intervenit pentru a-i salva pe elevii de la liceul din Florida, impuscati de un fost coleg. Liderul de la Casa Alba spune ca aestiac sunt o rusine si ca el, daca s-ar fi aflat acolo, ar fi intervenit cu orice pret. 4…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a laudat joi dupa-amiaza, in contextul dezbaterilor pe tema atacurilor armate, Asociatia Armelor de Foc (NRA), afirmand ca membrii organizatiei sunt "mari patrioti".

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters.Citeste si:…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este "favorabil" masurilor în sensul intensificarii verificarilor în cazul persoanelor care vor sa detina arme de foc, anunta Casa Alba, dupa o serie de atacuri armate soldate cu sute de morti.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Presedintele american Donald Trump a pus atacul armat de joi de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui dezechilibrat si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP, preluat de AGERPRES.Atatea semne ca tragatorul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- Președintele SUA, Donald Trump, este adesea criticat de nutriționiști pentru ca ofera un exemplu negativ de obiceiuri alimentare. Președintele SUA este dependent de mincarea unui celebru restaurant fast-food. De asemenea, apropiații spun ca bea o cantitate mare de suc acidulat pe baza de cola, sortimentul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat membrii Partidului Democrat de "tradare", luni, pentru ca nu au aplaudat in timpul primului discurs al acestuia despre Starea Uniunii, in cadrul caruia a vorbit despre cresterea salariilor si a locurilor de munca, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP. "Daca presedintele…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Președintele american, Donald Trump, a infirmat miercuri ideea conform careia mutarea ambasadei SUA la Ierusalim va avea loc in termen de un an, dupa ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, declarase ca se așteapta ca mișcarea controversata sa aiba loc in acest interval.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare. "Au…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, întrebat în legatura cu eventualele ambitii politice ale…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a acuzat Pakistanul, in prima sa postare pe Twitter din acest an, ca minte si insala Statele Unite in timp ce primeste miliarde de dolari ca ajutor si ca adaposteste teroristi, anunta BBC, citat de news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…