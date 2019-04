Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden a anunțat oficial, astazi, intrarea sa in cursa interna a democraților pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2020, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile. ”Ducem o lupta pentru sufletul acestei națiuni„, a spus…

- Deutsche Bank a inceput sa trimita justitiei new-yorkeze documente privind finantarea unor proiecte ce au legatura cu Donald Trump, ca raspuns la o citatie, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata dosarului. La mijlocul lunii martie, procurorul statului New York, Letitia James,…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Profitand de o noua gafa a fostului vicepresedinte al lui Barak Obama, liderul de la Casa Alba a ironizat luni pe seama coeficientului intelectual al celui care ar putea sa se alature curand celor 15 democrati care spera sa poarte culorile partidului in noiembrie 2020. 'Joe Biden a facut o…

- Inaugurarea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA a primit zeci de mii de dolari de la companii fantoma care au mascat implicarea unui finanțator strain sau legaturi straine, relateaza The Guardian. The Guardian a identificat creatorii a trei firme obscure care au contribuit cu…

- Michael Cohen, fost avocat și una dintre persoanele de cea mai mare incredere ale lui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu justiția pentru a primi o pedeapsa mai mica in dosarele in care fusese condamnat pentru frauda fiscala, sperjur și infracțiune la codul electoral. In contrapartida, acesta a…

- Plangerea, depusa in fata unui tribunal federal din California, considera ca ordonanta presedintelui incalca doua dispozitii constitutionale, una definind procedurile legislative, iar cealalta atribuind Congresului ultimul cuvant in ce priveste finantarea publica. Cele 16 state care au dat…

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Xinhua, seful diplomatiei de la Washington a adaugat ca trimite o echipa care "este chiar acum pe drum intr-acolo pentru (...) inca un pas substantial, nu doar catre denuclearizarea Peninsulei (Coreea - n. red.) ci si catre un viitor mai…