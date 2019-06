Stiri pe aceeasi tema

- "Sa pastram America mareata". Este sloganul sub care Donald Trump si-a lansat campania electorala pentru alegerile de anul viitor. Continua ideea de acum patru ani, cand le-a cerut alegatorilor sa faca din nou America mareata. Pentru al doilea mandat, daca il va obtine, Donald Trump are planuri mari.…

- In discursul de o ora si jumatate sustinut in fata suporterilor, Trump a insistat pe starea excelenta a economiei americane si a evidentiat castigurile marilor sale linii de politica economica, printre care si impunerea de tarife comerciale Chinei. Presedintele a criticat dur politicile socialiste ale…

- "Patru ani in plus!": Donald Trump si-a lansat marti in Florida, in strigatele multimii entuziaste, campania pentru 2020 in incercarea de a obtine un nou mandat dupa victoria-surpriza din 2016, relateaza AFP. Cu cravata rosie, miliardarul republican si-a facut intrarea, insotit de sotia sa, Melania,…

- Presedintele american Donald Trump isi va lansa oficial candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020. Liderul de la Casa Alba va incerca sa arate incredere de sine si sa se portretizeze ca un castigator in discursul pe care il va tine marți la Centrul Amway din Orlando, Florida, scrie The Guardian.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, un politician republican, isi va lansa in iunie campania electorala pentru scrutinul prezidential din 2020, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com.Potrivit unor surse din cadrul Partidului Republican, Donald Trump isi va…

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a asigurat miercuri o cale libera spre un nou mandat, cu ajutorul partidelor religioase de dreapta, fapt care ii confera o majoritate parlamentara, in timp ce principalul sau contracandidat si-a recunoscut infrangerea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Cu…