- Roma, 27 aug /Agerpres/ - Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a suspendat marti negocierile privind formarea unei noi coalitii de guvernare cu Partidul Democrat (PD, centru-stanga), anuntand ca le va relua doar dupa ce formatiunea social-democrata se va angaja sa-l mentina in fruntea executivului pe…

- Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a suspendat marti negocierile privind formarea unei noi coalitii de guvernare cu Partidul Democrat (PD, centru-stanga), anuntand ca le va relua doar dupa ce formatiunea social-democrata se va angaja sa-l mentina in fruntea executivului pe Giuseppe Conte, transmite…

- 'Criza trebuie rezolvata cu o decizie clara si intr-un timp scurt' a declarat presedintele Mattarella, dupa consultarile purtate in ultimele doua zile cu formatiunile politice. Mattarella a mai spus ca va tine noi consultari marti, dupa care va 'trage concluziile si va lua deciziile necesare' .…

- ''Se cuvine sa incercam si sa formam un guvern, daca este posibil'', a declarat miercuri Renzi pentru postul de televiziune francez France 2. El a adaugat ca este important sa se renunte la atacurile personale la adresa lui facute de unii membri ai M5S. Politicieni din M5S si din Partidul…

- Matteo Salvini, liderul extremei drepte care domina de mai mult de un an scena politica a Italiei, pare ca a facut un pas gresit prin separarea de partenerul de coalitie Miscarea 5 Stele (M5S), care acum l-ar putea inlatura de la putere printr-o alianta inedita cu Partidul Democrat (PD), comenteaza…

- Sase tari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…