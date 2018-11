Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca, din cauza confruntarii maritime a Rusiei cu Ucraina, ar putea anula intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, prevazuta pentru finalul saptamanii in marja summitului G20 din Argentina, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Presedintele american, Donald Trump, va avea intalniri bilaterale cu mai multi lideri la summitul G20 din Argentina, de la finalul saptamanii, printre care presedintii Rusiei si Chinei, a anuntat marti Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele si delegatia vor avea contacte cu mai multi lideri, inclusiv…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, despre Tratatul INF și despre sancțiuni.

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…

- Președintele american Donald Trump s-ar putea intalni din nou cu omologul sau rus Vladimir Putin in capitala Finlandei, Helsinki, in primavara anului viitor, a scris miercuri cotidianul Helsingin Sanomat in ediția sa online, citand surse, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc candva dupa alegerile parțiale din Statele Unite din data de 6 noiembrie, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…