- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- Noul summit dintre cele doua Coreei va fi un test decisiv pentru o noua intalnire pe care Kim i-a propus-o recent presedintelui american, Donald Trump, oferind indicii privind seriozitatea lui liderului de la Phenian in ceea ce priveste denuclearizarea Coreei de Nord, angajament pe care si l-a luat…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, susține declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat ca este dispus sa se intalneasca oricand cu omologul sau iranian pentru a discuta, a informat Departamentul de Stat, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Purtatoarea…