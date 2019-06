Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

