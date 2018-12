Donald Trump se teme că democraţii îl vor suspenda din funcţie Sursa a afirmat ca Trump vede acest lucru ca pe „o posibilitate reala”, insa nu este sigur ca se va intampla. O alta sursa apropiata Casei Albe a declarat pentru CNN ca unii consilieri din administratia Trump considera ca „singurele acuzatii care ar avea sanse” de reusita intr-o procedura de destituire din functie ar fi cele legate de incalcari ale finantarilor de campanie in legatura cu fostul avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, cel care le-ar fi platit pe femeile cu care presedintele ar fi avut relatii extraconjugale.



Posibilitatea suspendarii din functie a fost din ce in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump (s) a declarat miercuri, 29 noiembrie, ca nu exclude posibilitatea gratierii fostului sau sef de campanie prezidentiala, Paul Manafort (d), care a pledat vinovat in luna septembrie in urma a mai multor acuzatii. In cadrul unui interviu acordat publicatiei The New York…

- Procurorul special Robert Mueller scrie ca Paul Manafort a "comis infractiuni federale mintind FBI si biroul procurorului special intr-o multime de probleme”, ceea ce contravine acordului prin care a pledat vinovat, incheiat in septembrie. Potrivit acestor documente, depuse luni la un tribunal de…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP. Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca a terminat de raspuns in scris la intrebarile procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anuntat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin la Washington. Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul Kremlinului si pe data de 11 noiembrie, la Paris, a mai anuntat…