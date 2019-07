Presedintele american, Donald Trump, s-a opus miercuri prin veto unor rezolutii ale Congresului care blocau vanzarile de arme catre Arabia Saudita si alti aliati, relateaza AFP. Aceste rezolutii, adoptate saptamana trecuta, "ar slabi competitivitatea Americii in lume si ar dauna importantelor relatii pe care le avem cu aliatii si partenerii nostri", a spus Donald Trump intr-o scrisoare adresata Senatului. "De asemenea, ar dauna credibilitatii Statelor Unite in calitate de partener de incredere, trimitand mesajul potrivit caruia suntem dispusi sa ne abandonam partenerii si aliatii in momentul in…