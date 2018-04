Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a laudat, marți, in prezența liderilor celor trei țari baltice, fermitatea sa in fața Rusiei. El a mai reafirmat convingerea sa ca ar putea sa se ințeleaga bine cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. “Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei…

- Marea Britanie cauta ''un mod proportional'' de a raspunde amenintarii reprezentate de catre Rusia, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce un general in retragere al armatei ruse a avertizat ca otravirea fostului spion rus Serghei Skripal…

- Liderii tarilor baltice ii vor cere presedintelui american Donald Trump, in timpul intrevederii lor prevazuta pentru marti, sa le trimita mai multi soldati si sa intareasca apararea americana pe flancul estic al NATO, informeaza oficiali ai acestor tari, relateaza AFP.Presedinta lituaniana…

- Liderii țarilor baltice care urmeaza sa se intalneasca marți cu președintele SUA Donald Trump vor sa ceara Statelor Unite sa trimita trupe suplimentare in regiune și sa consolideze apararea aeriana pe flancul estic al NATO pentru a descuraja Rusia, conform spuselor oficialilor baltici. Președinții Lituaniei,…

- Liderii tarilor baltice urmeaza sa-i ceara presedintelui american Donald Trump sa le trimita mai multi militari si sa consolideze apararea antiaeriana a flancului de est al NATO in cadrul unei intalniri prevazute marti, potrivit unor reprezentanti ai acestor tari, relateaza AFP conform News.ro . Presedinta…

- Liderii tarilor baltice vor cere presedintelui american Donald Trump sa le trimita mai multi soldati si sa intareasca apararea antiaeriana a flancului estic al NATO, la intalnirea prevazuta astazi. Presedintele lituanian, omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid si cel din Letonia, Raimonds Vejonis,…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea unui consulat in Rusia "marcheaza o noua etapa in deteriorarea" relatiilor dintre Washington si Moscova, a transmis joi seara Casa Alba, potrivit AFP. Rusia a anuntat aceste masuri anterior in cursul zilei de joi, ca raspuns la expulzarile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ca Rusia ramane deschisa unei intalniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, evocata de cei doi președinți intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, chiar daca administrația de la Casa Alba a decis expulzarea mai multor diplomați…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- SUA si 16 tari ale Uniunii Europene, carora li s-au alaturat si alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuntat, incepand de luni, 116 expulzari ale diplomatilor rusi ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.AFP a difuzat marti dimineata…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- In contextul in care Europa este amenintata de un razboi comercial cu Statele Unite, vrea sa faca front comun in fata Moscovei si sa se impuna in fata tendintelor hegemonice ale Chinei, liderii celor 27 de state se reunesc la Bruxelles, intr-un summit a carui miza a anuntat-o Angela Merkel: unitatea…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- "Din motive neprevazute, vizita in Vietnam a ministrului afacerilor externe nu va avea loc cum era programat", se anunta intr-un comunicat al diplomatiei vietnameze, cu doar o ora inainte de intrevederea pe care Lavrov o avea prevazuta cu presedintele vietnamez Tran Dai Quang.Niciun comentariu…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat ca implicarea Rusiei este &"singura explicație plauzibila&" pentru otravirea cu gaz neurotoxic cu destinație militara a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție pe care presa internaționala online a speculat-o prompt. Întrebat fiind daca Rusia se afla în spatele otravirii spionului Serghei Skripal în Marea Britanie, Vladimir Putin a

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Inca de la inceputul anului trecut au existat zvonuri cu privire la implicarea ilegala a Rusiei lui Vladimir Putin in alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2016. Multe s-au spus despre ajutorul pe care Donald Trump l-ar fi primit din partea rușilor, cu sau fara știința sa, lansandu-se chiar…

- Presedintele american Donald Trump ii va primi pe omologii sai din tarile baltice - Estonia, Letonia si Lituania - la 3 aprilie la Washington, pentru a discuta despre securitate si cooperare economica, a anuntat joi presedintia estona, transmite AFP. Cei trei sefi de stat - liderele din Estonia, Kersti…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…