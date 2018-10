Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Elemente care acrediteaza teza disparitiei fortate sau a asasinarii jurnalistului saudit la Istanbul de catre agenti din tara sa au fost dezvaluite miercuri de media turce, in timp ce logodnica sa ii cere ajutorul lui Donald Trump, relateaza miercuri AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Cooperarea intre Turcia si SUA este in pericol, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, avertizand Casa Alba ca se va intoarce spre "noi aliati", daca ea continua "sa-i arate lipsa de respect", informeaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele saptamani, relatiile intre cei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta ca va impune importante sanctiuni impotriva Turciei pentru detentia indelungata a pastorului Andrew Brunso, daca acesta nu este eliberat din arestul la domiciliu. In replica, purtatorul de cuvant al lui Recep Erdogan spune ca SUA trebuie sa inteleaga ca nu poate…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri.