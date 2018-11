Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc candva dupa alegerile partiale din Statele Unite din data de 6 noiembrie, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin este așteptat sa efectueze o vizita oficiala in Armenia la inceputul anului 2019, a declarat duminica premierul armean Nikol Pașinian, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax. "Am fost de acord ca Putin sa viziteze Armenia la sfarșitul anului acesta,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca nu intentioneaza sa se intalneasca cu omologul sau iranian Hassan Rouhani la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, insa este deschis pentru o eventuala intrevedere in viitor, relateaza Reuters si AFP preluate de Agerpres. 'In pofida…

- Dupa o lipsa notabila in spațiu public, Melania Trump și-a reluat indatoririle oficiale. Prima-doamna a Americii a servit drept gazda, alaturi de soțul ei, pentru oficialii polonezi, sosiți, marți, la Casa Alba. Președintele polonez și soția lui, in vizita la Casa Alba Melania Trump a marcat o noua…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a postat duminica un mesaj pe Twitter prin care il felicita pe omologul sau nord-coreean Kim Jong-un pentru organizarea unei parade militare fara rachete balistice cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea tarii, relateaza site-ul Ynet.

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut secretarului de Stat american, Mike Pompeo, sa anuleze vizita in Coreea de Nord din cauza lipsei de progrese in problema denuclearizarii."I-am cerut secretarului de Stat Mike Pompeo sa nu mai mearga in Coreea de Nord acum, deoarece simt ca nu inregistram…