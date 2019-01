Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele Donald Trump analizeaza posibilitatea de a activa o prevedere destinata urgentelor nationale pentru a aloca fonduri necesare construirii zidului antiimigratie la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, afirma specialisti citati de agentia Bloomberg.

- Președintele Donald Trump este gata “sa incetineasca" retragerea trupelor americane din Siria pentru a invinge definitiv gruparea Stat Islamic (SI), a dat asigurari duminica unul din apropiații sai, senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Rador, care citeaza Le Figaro .

- Presedintele Donald Trump a repetat luni ca vrea un "zid solid" la frontiera americano-mexicana, reiterand o solicitare care se afla in centrul paraliziei partiale a administratiilor federale de zece zile, relateaza AFP. "Un zid permanent nu a fost niciodata abandonat", a postat el pe Twitter, a doua…

- Pe fondul solicitarilor tot mai multe pentru a pune capat crizei "vestelor galbene", care s-a aprins in Franta, presedintele Emmanuel Macron se va adresa luni poporului francez, deoarece autoritatile fac bilantul costurilor saptamanilor de proteste antiguvernamentale, anunta AFP.

- Numarul imigrantilor fara documente legale in Statele Unite s-a redus la 10,7 milioane, fiind cel mai scazut nivel de dupa anul 2004, arata un studiu al Pew Research Center, bazat pe statisticile guvernamentale americane din 2016. Potrivit studiului, in 2007 se aflau pe teritoriul Statelor Unite 12,2…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi amenintarea ca va închide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi în sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca în acest scop forte letale,

- Presedintele Donald Trump a afirmat vineri ca nu le-a cerut soldatilor americani sa traga asupra migrantilor la frontiera cu Mexicul in cazul in care acestia ar arunca cu pietre, relateaza AFP. ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce…

- Mai mult de 6.000 de familii au fost separate intre 19 aprilie si 15 august in acest an, potrivit raportului, relateaza dpa. Cifrele se refera la 'unitati familiale', termenul folosite de autoritatile americane pentru a descrie familiile ca un intreg, alcatuite din parinti si copii, sau membri individuali…