Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, cu care probabil se va intalni din nou, relateaza AFP. "Tocmai am primit o scrisoare formidabila de la Kim Jong Un. Am stabilit cu adevarat o relatie foarte buna.…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat din nou dorinta de a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, la o zi dupa ce acesta a transmis ca este mereu pregatit pentru un summit cu liderul de la Casa Alba, relateaza Reuters.

- Donald Trump a declarat marti ca este nerabdator sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, care, cu o zi inainte afirmase ca este dispus sa aiba o intrevedere cu presedintele american in orice moment, relateaza AFP. "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care…

- Donald Trump a declarat marti ca este nerabdator sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, care, cu o zi inainte afirmase ca este dispus sa aiba o intrevedere cu presedintele american in orice moment, relateaza AFP. "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera sa organizeze o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un probabil in ianuarie sau februarie 2019, dupa summitul lor istoric de la Singapore din lunea iunie, relateaza AFP. "Cred ca il vom organiza (...) in ianuarie…

- Statele Unite raman "increzatoare" ca angajamentele privind denuclearizarea, luate de liderul nord-coreean Kim Jong Un la intalnirea cu presedintele Donald Trump, vor fi respectate, transmite AFP, care citeaza un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. La summitul de la Singapore…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU Nikki…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…